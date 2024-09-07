الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: هالاند يترك الباب مفتوح أمام ريال مدريد وآس: أنشيلوتي في ورطة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: هالاند يترك الباب مفتوح أمام ريال مدريد وآس: أنشيلوتي في ورطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 7-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

توتو سبورت

  • إيطاليا وقفت.. في إشارة إلى الفوز على فرنسا 3-1
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كورسبورت الإيطالية

  • فوز مستحق للغاية لـ إيطاليا

ريبوبليكا

  • أكثر من النصر.. الأداء رائع

كورسيرا

  • القبعة الإيطالية

لا جازيتا

  •  إنزو لي فيي يعود إلى تدريبات روما للمباراة المقبلة أمام جنوى
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ماركا

  • هالاند على وشك تجديد عقده مع السيتي لكنه يترك الباب مفتوحا أمام انتقال محتمل إلى ريال مدريد 
  • اهتزاز دفاع ريال مدريد
  • غضب هائل من مدريد بعد ضربة ميليتاو
  • انفجر النادي الأبيض بعد الحادث الذي وقع للاعب رقم 3 في البرازيل
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آس

  • مشكلة لأنشيلوتي 
  • بعد سقوط ميليتاو وجاكوبو رامون يواجه الإيطالي زيارة الانويتا بـ8 مصابين.. مشكلة خطيرة في الدفاع والوسط
  • مبابي لم يتجنب هزيمة فرنسا في باريس 3-1 أمام إيطاليا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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