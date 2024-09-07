نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم النصر واليونايتد.. 4 أندية تتنافس على ضم نجم فرنسا في صفقة مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك 4 أندية تسعي للحصول على خدمات الفرنسي أدريان رابيو نجم نادي يوفنتوس السابق، في صفقة انتقال حرة، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير، أن النصر السعودي وجلطة سراي التركي وناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزي يسعون للتعاقد مع رابيو في صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير أن النجم الفرنسي تلقى عرضًا من جلطة سراي بجانب النصر الذي يريد بقوة التعاقد مع رابيو بناء على طلب من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق السعودي.

وأكدت التقارير أيضًا، بأن مانشستر يونايتد بجانب نيوكاسل يريدان التعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق، خاصة اليونايتد الذي يُعاني على مستوي خط الوسط بسبب تراجع مستوي كاسيميرو.