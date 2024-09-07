اليوم السبت.. البعثة المصرية تستأنف منافساتها في بارالمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تستأنف البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 منافساتها اليوم السبت، وتستمر البطولة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

منافسات البعثة المصرية اليوم في بارالمبياد باريس 2024

السباحة: ملك عبدالشافي في تصفيات سباق 200 متر متنوع الساعة 10:30 صباحًا.

ملك عبدالشافي في تصفيات سباق 200 متر متنوع الساعة 10:30 صباحًا. ألعاب القوى البارالمبية: كريم عبد التواب في تصفيات سباق 200 متر الساعة 11:00 صباحًا.

كريم عبد التواب في تصفيات سباق 200 متر الساعة 11:00 صباحًا. رفع الأثقال البارالمبية: محمد صبحي في وزن 88 كجم الساعة 2:35 مساءً، وصفاء حسن في وزن 79 كجم الساعة 6 مساءً، وهاني عبد الهادي في وزن 97 كجم الساعة 7:35 مساءً.

بعثة المنتخب في بارالمبياد باريس

تشارك مصر في ادورة الألعاب البارالمبية بباريس ببعثة تضم 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة، تشمل رفع الأثقال البارالمبية، ألعاب القوى البارالمبية، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة البارالمبية، تنس الطاولة البارالمبي، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف البارالمبي، والباراكياك.

وحققت مصر 184 ميدالية متنوعة في المشاركات السابقة بالألعاب البارالمبية، منها 49 ذهبية، 68 فضية، و67 برونزية.