انت الأن تتابع خبر السعودية تقدم عرض مغري لأنشيلوتي: وريال مدريد يبدأ البحث عن البديل ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أحدث الصحفي الإسباني المعروف رامون الفاريز ضجة كبيرة بتصريحاته الأخيرة حول مستقبل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد. عبر تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، كشف ألفاريز أن أنشيلوتي قد تلقى عرضا ضخما ومفتوحا من داخل المملكة العربية السعودية.
السعودية تقدم عرض مغري لأنشيلوتي
- بحسب الفاريز يعتقد أن أنشيلوتي يرى في المملكة العربية السعودية الوجهة المحتملة التالية له بعد انتهاء فترة تدريبه مع ريال مدريد. هذا العرض السعودي يعكس اهتمام المملكة بجذب أبرز المدربين إلى دوريها، ما يعزز من التوقعات حول تغيير محتمل في قيادة ريال مدريد.
- في المقابل يعمل نادي ريال مدريد على التحضير للمرحلة المقبلة، حيث يعتبر تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني، المرشح الأبرز لتعويض أنشيلوتي إذا ما تمت الصفقة. ألونسو، الذي كان نجما سابقا في ريال مدريد، يعتبر خيارا قويا بفضل نجاحاته الأخيرة مع باير ليفركوزن.
- يضاف إلى ذلك أن أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد لتحقيق العديد من الألقاب الكبرى مثل الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، قد يكون على وشك دخول فصل جديد في مسيرته التدريبية.
- في الوقت ذاته يستعد ريال مدريد لاستئناف منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى متابعة مشواره في دوري أبطال أوروبا. هذا النشاط المكثف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للنادي الملكي، الذي يسعى للتخطيط بعناية لمستقبله الفني والإداري.