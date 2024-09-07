نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المصري للفروسية يُكرّم العميد ياسر عصر والجهاز الفني لمنتخب الخماسي الحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، درع الاتحاد إلى الجهاز الفني لمنتخب الخماسي الحديث على هامش بطولة الجمهورية المقامة بنادي سموحة الرياضي. جاء هذا التكريم تقديرًا للإنجازات البارزة التي حققها المنتخب في أولمبياد باريس 2024، حيث تم تكريم العميد ياسر عصر، المدرب العام لمنتخب الخماسي الحديث، والكابتن خالد السنباطي، مدرب اللاعبين مهند طارق وملك إسماعيل، إضافة إلى المدرب الخاص بالبطل الأولمبي أحمد الجندي، الذي حصد ميدالية ذهبية تاريخية في الأولمبياد.

وخلال التكريم، أكد الدكتور إسماعيل شاكر أن الاتحاد المصري للفروسية يعتز بما قدمه الجهاز الفني من جهود كبيرة في إعداد أبطال مصر الذين تألقوا على الساحة الدولية. وأشار إلى أن فوز أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث يعد إنجازًا غير مسبوق، ويعكس المستوى العالي الذي وصل إليه المنتخب تحت قيادة العميد ياسر عصر والكابتن خالد السنباطي.

من جانبه، أعرب الجهاز الفني عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو ثمرة للعمل الجاد والتدريبات المستمرة، وتأكيدًا على التزامهم بتقديم المزيد من النجاحات لمصر في المستقبل.