نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به أيرلندا مساء اليوم السبت 7-9-2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد أيرلندا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة أيلندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كولويل، هاري ماجواير، جون ستونز.

خط الوسط ديكلان رايس، كونور جالاجير، كوبي ماينو، ريكو لويس.

خط الهجوم هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أيرلندا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.