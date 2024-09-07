موعد مباراة العين ضد اتحاد كلباء في كأس رابطة المحترفين الإماراتي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين نظيره اتحاد كلباء مساء اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 على ملعب "هزاع بن زايد"، في إياب الأدوار الإقصائية بكأس رابطة المحترفين الإماراتي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي العين واتحاد كلباء قد انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة العين ضد اتحاد كلباء كأس رابطة المحترفين الإماراتي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة العين ضد اتحاد كلباء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد اتحاد كلباء في كأس رابطة المحترفين الإماراتي

يمكنكم مشاهدة مباراة العين ضد اتحاد كلباء مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتي، وتحديدًا أبوظبي الرياضية 1، بتعليق المعلق محمد الشامسي.