موعد مباراة نيجيريا ضد بنين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباراة نيجيريا وبينين وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة نيجيريا وبينين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة نيجيريا وبينين يوم السبت 7 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة نيجيريا وبينين عبر شبكة قنوات beIN Sports HD بي إن سبورت القطرية التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء.

يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من بنين ورواندا وليبيا.

ويخوض المنتخب النيجيري مباراة بنين رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتسلح منتخب نيجيريا بكوكبة من النجوم أمام بنين على رأسهم فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي وأديمولا لوكمان نجم أتالانتا المتوج بلقب الدوري الأوروبي.

يأمل منتخب بينين في تحقيق ظهور جيد في هذه النسخة من التصفيات بعد التقدم الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.