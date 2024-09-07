موعد مباراة الكاميرون أمام ناميبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة الكاميرون ونامبيا وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة العاشرة التي تضم كلا من نامبيا وزيمبابوي وكينيا.

تعتبر هذه المباراة هي المواجهة السادسة ⁣بين المنتخبين، حيث سبق وأن ​تقابلا خمس⁢ مرات، حيث فازت الكاميرون في أربع مباريات ⁢بينما‍ انتهت مباراة واحدة بالتعادل.



وجاءت تلك المواجهة بعد عام واحد فقط من​ لقائهما في ​تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ​شهدت‌ تأهل الكاميرون إلى النهائيات.

يسعى كلا المنتخبين لتحقيق انطلاقة قوية في هذه التصفيات، حيث أوقعتهما‍ القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب كل من كينيا وزيمبابوي.

ويعتمد منتخب الكاميرون المصنف 51 عالميًا على ‍خبرة لاعبيه وقوتهم الهجومية بقيادة نجم ⁤برينتفورد الإنجليزي بريان مبويمو الذي ‍سجل هدف التقدم في مباراة أنجولا.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ناميبيا الذي يحتل المركز‌ 144 عالميًا في تحقيق ⁤مفاجأة مدوية بالفوز على الكاميرون ⁣أو خطف نقطة التعادل على أقل تقدير.

موعد مباراة الكاميرون ونامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون ونامبيا يوم السبت 7 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الكاميرون ونامبيا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD بي إن سبورت القطرية التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء.