نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ألمانيا المتوقع ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة المنتخب المجري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني مع نظيره المجري، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة المجر

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد المجر في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.