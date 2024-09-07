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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مدرب برشلونة، هانزي فليك، عودة المهاجم أنسو فاتي إلى الفريق قادمًا من الإصابة، ليكون جاهزا لمواجهة جيرونا 15 سبتمبر(أيلول)، في الجولة القادمة من "الليغا"، وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

قبل موقعة جيرونا.. فليك ينتظر عودة "الجوهرة الثمينة"

كان فاتي 21 عامًا أصيب خلال تدريب مع الفريق الكاتالوني 23 يوليو (تموز) الماضي، ليغيب عن جولة الفريق التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.

ويقترب فاتي من العودة للملاعب حيث بإمكانه الحصول على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب قريبًا ليكون جاهزًا لموقعة جيرونا الكتالونية.

ونشر النادي صورًا لفاتي وهو يتدرب بشكل جيد في منشآت المدينة الرياضية، ليدخل في المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل، وينتظر أن يتدرب بشكل طبيعي بدءًا من الأسبوع المقبل مع زملائه وأن يدخل قائمة المباراة القادمة.

وكان أنسو فاتي لعب الموسم الماضي معارًا لصفوف برايتون الإنجليزي، قبل أن يعود هذا الصيف للقلعة الكاتالونية.