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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، تغريم فريق روما الإيطالي 2 مليون يورو، كما هدد فريق إسطنبول باشاك شهير التركي بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عام.

"يويفا" يعاقب روما ويهدد نادٍ تركي

كما تم تغريم فريق باشاك شهير 100 ألف يورو (111 ألف دولار).

وتم توقيع غرامة مالية بقيمة 60 ألف يورو على فريق أستون فيلا، و20 ألف يورو على فريق مارسيليا الفرنسي، بسبب التأخر في تسليم الحسابات الخاصة بنظام المراقبة الذي كان يعرف سابقا باسم "اللعب المالي النظيف".

ويشارك أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وعلى الأرجح سيحصل على مكافأة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو (44 مليون دولار).

وذكر "يويفا" على موقعه الرسمي أن أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وميلان كانوا من بين الأندية التي تم تغريمها في الأعوام الماضية، ولكنها حققت أهدافها الماليةفي الموسم الماضي.

وأضاف "يويفا" أن روما الذي يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، تجاوز هدفه المتوسط بشكل طفيف، وتم تغريمه.

وقررت لجنة مراقبة الشؤون المالية للأندية التابعة لـ "يويفا" بأن نادي باشاك شهير "خرق الهدف النهائي المتوقع قليلًا" في الموسم الماضي.

وسيتم حرمان النادي التركي من المشاركة في أي بطولة مقبلة تابعة لـ "يويفا"، في حال تأهل إليها في المواسم الثلاثة المقبلة إذا لم يلتزم بأهداف مالية جديدة، وكما يمكن لباشاك شهير تسجيل 23 لاعبًا فقط بدلًا من 25 في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي تقام هذا الموسم.