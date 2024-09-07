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أحمد جودة - القاهرة -



خطف منتخب جنوب إفريقيا تعادلا صعبا على أرضه مع ضيفه الأوغندي 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 من تصفيات كأس الأمم المقرر إقامته في المغرب 2025.

تعادل صعب لجنوب إفريقيا أمام أوغندا

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا عن طريق لايل فوستر في الدقيقة 14، قبل أن يدرك دينيس أوميدي التعادل لمنتخب أوغندا في الدقيقة 51.

وبعد ذلك بدقيقتين، سجل روجرز ماتو الهدف الثاني للمنتخب الأوغندي، لكن المنتخب الجنوب أفريقي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ثالينتي مبانا.

وكانت مباريات الجولة بالمجموعة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت فوز منتخب الكونغو برازفيل على جنوب السودان 1-0.

