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أحمد جودة - القاهرة -

خطف منتخب ليبيريا التعادل في اللحظات الأخيرة مع مضيفه منتخب توجو 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ليبريا تخطف تعادلا قاتلا أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا

وتقدم منتخب توجو في الدقيقة 78 عن طريق أهويكي دينكاي، قبل أن يدرك منتخب ليبيريا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ويليام جيبسون.

وتضم المجموعة منتخبي الجزائر وغينيا الاستوائية أيضا، حيث أقيمت بينهما مباراة أمس الخميس وشهدت فوز الجزائر بهدفين دون رد.