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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب رومانيا على كوسوفو 3-0، اليوم الجمعة، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الثالث في بطولة دوري أمم أوروبا.

منتخب رومانيا يفوز على كوسوفو

وأنهى المنتخب الروماني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله دينيس مان في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الروماني الهدفين الثاني والثالث عن طريق رازافان مارين في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، و82.

وتصدر المنتخب الروماني المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام قبرص، فيما تواجد منتخب قبرص في قاع الترتيب بلا نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب ليتوانيا.

