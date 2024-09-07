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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب ويلز مع ضيفه التركي سلبيا، اليوم الجمعة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز أيسلندا على مونتينيجرو (2-0).

منتخب ويلز يتعادل مع تركيا بدوري أمم أوروبا

وفشل منتخبا ويلز وتركيا في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب أيسلندا على مونتينيجرو (2-0).

تقدم منتخب أيسلندا بهدف سجله أوري أوسكارسون في الدقيقة (39)، وأضاف يون داجور ثورستينسون الهدف الثاني في الدقيقة (58).

واعتلى منتخب أيسلندا قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما ظل منتخب مونتينيجرو بلا رصيد في قاع الترتيب.

