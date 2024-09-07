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أحمد جودة - القاهرة -



أكد وحيد كامل، نجم الزمالك السابق، أنه تألق مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر في السبعينات، موضحا بأنه حصل على لقب أفضل جناح في الدوري المصري

نجم الزمالك السابق: هذه المباراة سر تعلق الجماهير بي.. وهذا الأمر إنجاز كبير



وقال كامل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حصلت على رابع أفضل لاعب في مصر في الترتيب العام وهو إنجاز كبير".



وأضاف: "مباراة شوتنج ستارز كانت سببًا في ارتباط جماهير الزمالك بي بعد تألقي وصناعة أكثر من فرصة".



وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

