كوت ديفوار يفوز أمام زامبيا بهدفين نظيفين في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار أمام نظيره زامبيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بينجو الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص مباراة كوت ديفوار وزامبيا

وبدأت أحداث مباراة كوت ديفوار وزامبيا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف ولكن لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كراسو الهدف الأول في الدقيقة 73 وعاد بالهدف الثاني في الدقيقة 84 وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار وزامبيا

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- تشاد نقطة

3- سيراليون نقطة

4- زامبيا دون نقاط

