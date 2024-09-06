نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يضرب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.



وتفوق منتخب مصر بثلاثية نظيفة ليواصل مشواره المميز في تصفيات الأمم.



أحداث المباراة

افتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق اللاعب رامي ربيعة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليضع منتخب مصر في المقدمة.

وأضاف عمرو مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بديلا عن الضائع في الشوط الأول.

بينما ضاعف إبراهيم عادل النتيجة في الدقيقة 70 ليسجل أولى أهدافه الدولية.



تشكيل منتخب مصر في المواجهة:-

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - حمدي فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: تريزيجيه - مروان عطية - زيزو

خط الهجوم: مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح