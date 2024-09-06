نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح برادلي باركولا أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فيديريكو ديماركو هدف التعادل لصالح إيطاليا في الدقيقة 31، بعد تبادل التمريرات بينه وبين تونالي، أنهاها ديماركو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف دافيد فراتيسي الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 51، بعد عرضية أرضية من ماتيو ريتيجي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فراتيسي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز جياكومو راسبادوري التقدم بالهدف الثالث لصالح إيطاليا في الدقيقة 74، بعد تمريرة من أودوجي إلى زميله راسبادوري الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.