إبراهيم عادل يحرز هدف مصر الثالث في شباك كاب فيردي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم عادل من إحراز هدف الفراعنة الثالث في شباك كاب فيردي، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وكان قد انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره كاب فيردي، بهدفين مقابل لا شئ لمنتخب الفراعنة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 24 بعد كرة عرضية من زيزو وضاعف عمر مرموش النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول لينهي المنتخب المصري الشوط الأول متقدما.

تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - حمدي فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: تريزيجيه - مروان عطية - زيزو

خط الهجوم: مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

