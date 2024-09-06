نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيطاليا يضرب فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم الفوز أمام نظيره فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا بعد هذا الفوز وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب فرنسا في المركز الثالث، دون نقاط.

أحداث مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

نجح برادلي باركولا في تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة هدف التعاقد لصالح إيطاليا في الدقيقة 6، بعد تسديدة قوية من دافيد فراتيسي من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن فيديريكو ديماركو من تسجيل هدف التعادل لصالح إيطاليا في الدقيقة 31، بعد تبادل التمريرات بينه وبين تونالي، أنهاها ديماركو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع دافيد فراتيسي أن يسجل الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 51، بعد عرضية أرضية من ماتيو ريتيجي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فراتيسي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جياكومو راسبادوري الهدف الثالث لصالح إيطاليا في الدقيقة 74، بعد تمريرة من أودوجي إلى زميله راسبادوري الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.