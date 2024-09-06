نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام رائع لأول بطولة اسكواش ماسية في تاريخ مصر بمجموع جوائز ٦٥٠ ألف دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اختتمت بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش في نسختها الخامسة، التي أقيمت في نادي O West الرياضي والاجتماعي إلي جانب رعاية CIB وبتنظيم شركة ievents ورعاية لمار مصر، حيث فاز مصطفى عسل بلقب الرجال ونور الشربيني بلقب السيدات. هذه الانتصارات التي احتُفل بها أمام الجماهير العريضة، تأتي مع جائزة مالية ضخمة قدرها 650،000 دولار توزع بالتساوي بين الرجال والسيدات، وهي الجائزة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإسكواش.

تعد بطولة CIB المصرية المفتوحة أول حدث من فئة الماسية في لعبة الإسكواش الاحترافي وأول لقب عام يتم تقديمه خلال موسم الإسكواش الاحترافي 2024-2025، حيث تنافس 48 لاعبًا و48 لاعبة على الكأس والجائزة المالية البالغة 650،000 دولار.

جذبت البطولة التي تعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة كأول بطولة ماسية تحت رعاية رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA)، 152 لاعبًا من 25 دولة. أُقيم الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للسياحة والآثار، مما يعزز سمعة مصر كوجهة رئيسية للرياضات الدولية.

وكان من بين الحضور البارزين اللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة، والسيد أليكس غوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والسيد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الذين شهدوا المنافسة العالية في ظل استضافة مدينة O West لتلك البطولة مما يدل علي توافر مقومات فريدة تميز مدينة O West حيث تتمتع المدينة بالبنية التحتية من المرافق والتجهيزات التي تساعد على نجاح الفعاليات والبطولات الرياضية على مستوى عالمى وخروجهم في أبهى صورة.

حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (CIB): "مع اختتام النسخة الخامسة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش، من الواضح أن حدث هذا العام قد وضع معيارًا جديدًا في عالم الإسكواش. إن إدخال أول بطولة ماسية في الإسكواش قد صنع تاريخًا وأكد مجددًا التزامنا بدعم المواهب المصرية. دورنا يتجاوز الرعاية؛ نحن هنا لضمان استمرار إرث مصر في الإسكواش على مستوى العالم."

عمرو منسي، مؤسس والرئيس التنفذي لشركة: ievents بختام هذه البطولة التاريخية، لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي بهذة الرحلة الرائعة.

نجاح بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش هذا العام هو نتيجة مباشرة للشراكة القوية مع CIB ومدينة O West ومع إنتهاء هذا الحدث، يتضح أن ريادة مصر في السياحة الرياضية قد تعززت بشكل أكبر، وستستمر جهودنا في إحداث صدى ونحن نستعد لدخول الإسكواش في الأولمبياد2028."

كما قام تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس، وبيوم بتهنئة الفائزين قائلًا: "سعيد جدا بأننا بنختتم هذة البطولة العالمية في نادي O WEST الرياضي.

اثبتت هذة البطولة قدرتنا علي تنظيم فعاليات رياضية بمستوي عالمى وبأعلي درجات التميز كما عززت هذة البطولة من مكانة نادي O West الرياضى كواحد من أكبر الأندية بغرب القاهرة.

وأكد دويدار ان "نحن ملتزمون دائما بمواصلة تقديم فعاليات استثنائية ونتطلع إلى استضافة المزيد من البطولات العالمية وذلك تعزيزًا لالتزامنا بركائز البنية التحتية الاجتماعية لمدينة O West مثل الرياضة، والفن، والثقافة، وريادة الاعمال ".

و الجدير بالذكر ان نجاح بطولة هذا العام لا يؤكد فقط على قدرة مصر على استضافة فعاليات عالية المستوى، بل عزز أيضًا مكانتها كقوة عالمية في رياضة الإسكواش. إن الدعم المستمر لـ CIB للرياضة، والذي تمثل في الرعايات والمبادرات السابقة، هو دليل على التزامه بتطوير الجيل القادم من الأبطال مع استعداد مصر لأولمبياد 2028.