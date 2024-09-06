نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. لاعب برشلونة السابق ينتقل إلي ليل الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم ليل الفرنسي صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفه، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة من الموسم الحالي 2024-2025.

حيث أعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الدولي البرتغالي أندريه جوميز لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي.

ليل يتعاقد مع البرتغالي أندريه جوميز

وانتقل اللاعب البرتغالي إلي صفوف ليل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق إيفرتون.

ووقع جوميز علي عقود انضمامه إلي الفريق الفرنسي حتي يونيو 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانضم أندريه جوميز البالغ من العمر 31 عاما إلي صفوف إيفرتون الإنجليزي صيف 2018، قادما من برشلونة الإسباني بمقابل 25 مليون يورو.