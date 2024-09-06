نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يقترب من مهاجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي فلامنجو البرازيلي، في التعاقد مع أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد السابق وذلك في فترة انتقالات الصيف الحالية.

محادثات بين فلامنجو ومارسيال

ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن هناك محادثات جارية بين فلامنجو ومارسيال.

وتواصل فلامنجو مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق أنتوني مارسيال الذي يعد خيارًا ليحل محل بيدرو.

وبدأت محادثات فلامنجو مع مارسيال، فور إصابة بيدرو في الرباط الصليبي.

ويدرس مارسيال، عدة خيارات لحسم مستقبله، ويعد عرض فلامنجو هو الأكثر جدية بالوقت الحالي.