ليفرامينتو يقود تشكيل كاب فيردي الرسمي أمام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة الفراعنة، بعد قليل في المباراة المقرر لها أن تجمع المنتخبين، في إطار منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

تشكيل كاب فيردي الرسمي أمام منتخب مصر

ويلتقي المنتخبان في تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل كاب فيردي ضد منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفين موريرا – لوجان كوستا – روبرتو كارلوس لوبيز - جواو باولو موريرا.

خط الوسط: كيفين جونشفاليش – ديروي دوارتي – إريكسون أنديرادي.

خط الهجوم: ويلي سيميدو - روشا ليفرامينتو – راين مينديش.