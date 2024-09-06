نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من يوسف أوباما بعد الإنضمام إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر يوسف أوباما عن سعادته البالغة بالانضمام لصفوف نادي بيراميدز، مؤكدا أنه إحساس وشعور جميل بالطبع اللعب لناد كبير بحجم بيراميدز، والذي يمتلك طموحات كبيرة سيكون جزء منها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه سعيد بالتواجد في ناد يدار باحترافية شديدة وتوفير كل الإمكانيات بفضل الإدارة المحترفة الموجودة.

أضاف أوباما أنه سعيد بتتويج النادي بلقب كأس مصر، أول بطولة ولن تكون الأخيرة، وسنعمل معا على التتويج بكل البطولات مستقبلا، لأن نادي بيراميدز كبير بالطبع وكل الناس تعلم ذلك جيدا.

أوضح أوباما:" الجميع في مصر يعلم جيدا أن بيراميدز فريق ولد عملاقا وكان ينقصه فقط تحقيق أول بطولة، والتي تحققت بالفعل بحصد لقب كأس مصر، وهذه مجرد البداية والقادم أفضل في جميع البطولات".

أوباما أضاف:" أحمد الله على فضله بأنني حققت كل شيء مع نادي الزمالك، وينقصني بطولة واحدة وهي دوري أبطال إفريقيا، وبإذن الله سأعمل مع زملائي على تحقيقها في نادي بيراميدز".

أوضح أوباما أنه سعيد بالتواجد في منظومة كبيرة ونادي كبير ولاعبين رائعين، والحلم لا يتوقف هنا عن المنافسة على كل البطولات، ومع بعض هنا في بيراميدز سنحقق أهدافنا وننافس على كل شيء، وجميع اللاعبين هنا أخواتي وتحدثت معهم وباركت لهم بعد التتويج بلقب كأس مصر، لأنني أعلم أنها بطولة مهمة جدا للاعبين وللنادي، وستكون هي مجرد بداية للقادم.

أوباما شدد على أن نادي بيراميدز بمجرد ما تواجد على الساحة أصبح سريعا واحدا من الكبار، ومع الوقت والاجتهاد والبطولات ستصبح شعبية النادي أكبر وتزيد جماهيره في كل مكان.