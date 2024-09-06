نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب الرسمي ضد الجابون في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة الجابون في تصفيات أمم إفريقيا لهذه النسخة.

ويقام اللقاء المرتقب بين منتخبي المغرب والجابون على أرضية ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، وهو لقاء هام يترقبه الجمهور في

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجابون، ليسوتو، وإفريقيا الوسطى.

موعد مباراة المغرب والجابون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والجابون اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل المغرب ضد الجابون في تصفيات إفريقيا

في حراسة المرمى:- ياسين بونو

في خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، عبد الكبير عبقار، أشرف حكيمي.

في خط الوسط: إلياس بن صغير، عز الدين أوناحي، سفيان إمرابط، حكيم زياش.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي، إبراهيم دياز.