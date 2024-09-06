نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 64549 لاعبًا ولاعبة بالأولمبياد الخاص المصري لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات خلال الجلسة الصباحية اجتماعات الرئاسة الاقليمية المنعقدة حاليا بالقاهرة وتستمر لمدة أربعة أيام برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، عن إحصاء برامج دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغ عددهم 23 دولة وهم الدول الأعضاء في الجامعة العربية اضافة إلى إيران، حيث بلغ الآن تعداد اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري 64549 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 49040 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 60326 لاعبا ولاعبة. وان إجمالي عدد اللاعبين بمختلف دول المنطقة وصل عام 2024الى 174339 لاعبا ولاعبة وكان قد وصل عام 2019 الذي شهد جائحة كورونا 168764 لاعبا ولاعبة وتأثر التعداد عام 2023 ليصل عدد اللاعبين إلى 159164 لاعبا ولاعبة.

وفي بداية الجلسة اشار المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي إلى الظروف الصعبة التي مرت بها العديد من برامج المنطقة والتي بدأت عام 2011 وبما يعرف بثورات الربيع العربي وتأثر عدد غير قليلة من برامج المنطقة بتلك الظروف والاحوال غير المستقرة، ثم جاء جائحة كورونا وما شهده العالم من تجميد لجميع الأنشطة الرياضة وتأثيرها، وهو ما انعكس على مختلف برامج المنطقة، رغم المجهود الضخم الذي بذله العالمين في المنطقة مع مختلف البرامج لإقامة العديد من الأنشطة عن بعد وتغيير في الاستراتيجية الخاصة بمختلف الاحداث والفعاليات.

كما تمنت الرئاسة الاقليمية وبرامج المنطقة بإقامة العديد من الأنشطة عن بعد بلغت عام 2019 عام الجائحة 55 نشاطا وعام 2020 العام الثاني الجائحة 75 نشاطا، ومع عودة الحياة للأنشطة الرياضة في مختلف دول العالم عاد النشاط والحياة للأولمبياد الخاص، رغم الغاء الالعاب الشتوية التي من المقرر اقامتها بكازان عام 2021 بسبب متحول كورونا، شهد عام 2023 اقامة الالعاب العالمية الصيفية ببرلين بمشاركة 170 دولة و7000 لاعب ولاعب ولاعبه وشاركت في هذه الالعاب 19 دولة من المنطقة تمكنوا من تحقيق العديد من الميداليات

المنطقة بدأت في تجاوز الظروف الصعبة.

وأضاف الرئيس الإقليمي بأن الأمور تسير الآن وبشكل طبيعي ومن كان من الضروري باستعراض تعداد اللاعبين ووضع الخطط اللازمة لزيادة الأعداد، ونحن نسعى بكل جهد بمساعدة مختلف برامج المنطقة إلى تحقيق ذلك.

وقام الفولى باستعراض تعدد جميع دول المنطقة حيث بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الجزائري 15636 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 13636 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 14480 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص البحريني 3668 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3035 لاعبا ولاعبة ي عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 3491 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص لجزر القمر 106 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 51 لاعبا ولاعبة،و في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 68 لاعبا ولاعبة وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص جيبوتي 70 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 54 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 66 لاعبا ولاعبة.

وأضاف الفولى في استعراضه لباقي اعداد اللاعبين في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقوله وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الإيراني 8594 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8661 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 8425 لاعبا ولاعبة،بينما بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص العراقي 6352 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 5888 لاعبا ولاعبه، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6201 لاعبا ولاعبة.أما عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الأردني فقد بلغ 7208 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 5397 لاعبا ولاعبة،في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6674 لاعبا ولاعبة.

لبنان عادت بقوة من جديد

بينما بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الكويتي 1147 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 763 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 1029 لاعبا ولاعبة. وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص اللبناني 13307 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8362 لاعبا ولاعبه، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 11776 لاعبا ولاعبة.

وأضاف الفولى في استعراضه لعدد اللاعبين في مختلف برامج المنطقة وبأن عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الليبي وصل 10000 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 15364 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 9780 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص الموريتاني وصل 1853 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 2257 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1640 لاعبا ولاعبة.

وبلغ عدد اللاعبين الأولمبياد الخاص المغربي 8020 لاعبا ولاعبه وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 11131 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6468 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص العماني فقد بلغ عدد اللاعبين إلى 3142 لاعب ولاعبه وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 2960 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 30818 لاعبا ولاعبة.

الأولمبياد الخاص الفلسطيني قاوم أصعب الظروف

وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الفلسطيني 4912 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 4751 لاعبا ولاعبة في في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 4816 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص القطري فقد بلغ عدد اللاعبين1390 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 1462 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1349 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص السعودي 4140 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 7067 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1380 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص السوداني فقد بلغ عدد اللاعبين 3610 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3874 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 3505 لاعبا ولاعبة،وبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص السوري 7796 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 11363 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 5997 لاعبا ولاعبة.

وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص التونسي 6748 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8288 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 5972 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص الإماراتي فقد بلغ عدد اللاعبين 3066 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3151 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 2920 لاعبا ولاعب.

وآخر دول المنطقة في إحصاء عدد اللاعبين اليمن حيث بلغ عدد اللاعبين 310 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 209 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 279 لاعبا ولاعبة

