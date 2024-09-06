عاجل.. منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس يحصد الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس، في حصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية 2024، المقامة في باريس، بعد الفوز على المنتخب الألماني بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس يحصد برونزية بارالمبياد باريس

حقق المنتخب المصري الفوز في حسم الشوط الأول، بنتيجة 25-22، حتى عادة المنتخب الألماني في الشوط الثاني بالفوز بواقع 25-23.

وفي الشوط الثالث فاز منتخب الفراعنة بنتيجة 25-23، وفي الشوط الرابع حقق منتخب ألمانيا الفوز بنتيجة 25-23.

وبالشوط الخامس، حسم منتخب الفراعنة المباراة، بعد الانتصار بنتيجة 15-10، ليتم تتويجه بالبرونزية.