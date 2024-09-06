نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، نادي بيراميدز بموعد مباراة وحكام الفريق ضد نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى بيراميدز، إخطارًا رسميًا من الكاف بإقامة مباراة الفريق ضد نظيره يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو، فيما يراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم 8 من الشهر الجاري.