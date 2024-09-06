نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام ريال سوسيداد يوم السبت، الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على الصدارة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يمتلك 12 نقطة.

في المقابل، يسعى ريال سوسيداد لتحسين وضعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط فقط.

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة منافسته على اللقب، بينما يأمل ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في تحسين موقعه في الليغا.