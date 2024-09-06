نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع يوسف أوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم يوسف إبراهيم أوباما في صفقة انتقال حر قادما من نادي الزمالك، لدعم خط الهجوم.

بيراميدز يعلن التعاقد مع يوسف أوباما

جاء ذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

ويوسف أوباما من مواليد 2 ديسمبر 1995 ويبلغ من العمر 28 عاما، وسبق له اللعب لأندية الزمالك والاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخلال مسيرته الحافلة، لعب يوسف أوباما في العديد من البطولات، بمجموع مباريات 297 مباراة، سجل خلالها 62 هدفا، وصنع 31 آخرين.

وطوال مسيرته حصد أوباما العديد من البطولات، ومن بينها الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين.