نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة مجانية تعلن نقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة مجانية عن نقل مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، التي ستقام مساء اليوم الجمعة، حيث تنطلق المنافسات الأولى للمنتخب المصري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقد أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، المقرر تنظيمها في المغرب، عن وجود منتخب مصر على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كاب فيردي، موريتانيا، وبتسوانا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

سيلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر 2024، على أرضية استاد القاهرة الدولي. من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر

حصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، وستقوم ببث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" مع التعليق من المعلق الرياضي علي محمد علي.

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت قناة "تايم سبورتس" عن بث المباراة عبر ترددها الأرضي، وفقًا لقواعد البث المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التي تسمح ببث مباريات تصفيات أمم إفريقيا عبر القنوات الأرضية في البلد المستضيف.