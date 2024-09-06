نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الدوري السعودي ليكون وجهته المقبلة عقب نهاية رحلته التدريبية مع الملكي.



وأشار الصحفي رامون ألفاريز التابع لإذاعة راديو ماركا الإسبانية إلى أن أنشيلوتي يعتبر الدوري السعودي وجهته التالية عندما يرحل عن تدريب ريال مدريد.



وأكد رامون ألفاريز إن أنشيلوتي لديه عرض مهم من أحد الأندية السعودية في الوقت الحالي.



وأوضح رامون ألفاريز أن إدارة ريال مدريد تنظر إلى الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن كبديل مثالي لأنشيلوتي عقب نهاية حقبته مع دوري أبطال أوروبا.



وأشار رامون ألفاريز إلى أن كارلو أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عامًا يرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2026.



يذكر أن أنشيلوتي ارتبط بقوة بتدريب منتخب البرازيل خلفًا لتيتي في الفترة الماضية ولكنه مستمر في مهمته مع ريال مدريد.



وحقق أنشيلوتي لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات في مسيرته التدريبية بواقع مرتين مع ميلان و3 مرات مع ريال مدريد آخرها في الموسم الماضي.