نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يوضح تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الصحفي الإيطالي فابيريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن مستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عبر تصريحات على حسابه الخاص.

كان محمد صلاح تحدث عقب مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد، عن أنه قد يكون الموسم الأخير له في “أنفليد”.

انتصر ليفربول في أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز منهم على غريمه التقليدي مانشيستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

صلاح ينتظر حسم مستقبله مع ليفربول

كشف فابيريزو رومانو الصحفي الإيطالي في سكاى سبورت: “الأيام المقبلة ستكشف مستجدات مهمة، فيما يتعلق بمستقبل صلاح مع ليفربول، دعونا نتابع عن كثب”.

قضى صلاح مع ليفربول 8 مواسم، حقق فيهم لقب الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.