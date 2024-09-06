نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة بشأن رحيل جوندوجان عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، عائدًا إلى فريقه السابق مانشستر سيتي ليرتدي قميصه مجددًا في الموسم الجاري.

جوندوجان لم يغادر برشلونة مجانًا

وحسب الصحفي الإسباني فيكتور مالو فإن جوندوجان لم يغادر صفوف برشلونة بشكل مجانٍ.

وأشار فيكتور إلى أن برشلونة دفع للألماني جوندوجان راتب شهري (أغسطس وسبتمبر) بواقع 1.5 مليون يورو عن كل شهر.

وأصبح جوندوجان، لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

وخاض جوندوجان خلال فترته مع برشلونة، 51 مباراة بكافة البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة.