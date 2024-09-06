نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مصمم على ضم نجم أتلتيك بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد موعد التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الذي كان يطمح في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع نيكو ويليامز في ميركاتو صيف عام 2025.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقات بين برشلونة ونيكو ويليامز لا تزال سليمة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان يعتزم في البداية التحرك من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز في العام المقبل لكن أداءه المذهل في بطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا أقنع خوان لابورتا رئيس البرسا بمحاولة التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.