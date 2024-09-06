الأرجنتين تهزم تشيلي في تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تهزم تشيلي في تصفيات كأس العالمفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت فجر اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

جاءت ثلاثية الأرجنتين ضد تشيلى من توقيع كل من: ماك أليستر، جوليان ألفاريز، وباولو ديبالا فى الدقائق 48، 84، و90 من زمن المباراة على الترتيب.

بتلك النتيجة تصدرت الأرجنتين جدول الترتيب في التصفيات برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ست مواجهات والخسارة في لقاء وحيد، في حين بقى منتخب تشيلي في المركز التاسع "قبل الأخير" برصيد خمس نقاط فقط، من فوز وحيد وتعادلين وأربع هزائم.

وافتقد منتخب التانجو قائده ونجمه التاريخي ليونيل ميسي أمام تشيلي وكولومبيا في الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بسبب الإصابة في الكاحل.

ويغيب ميسي، نجم إنتر ميامي، عن الملاعب منذ الفوز على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2021، بفعل الإصابة في الكاحل، ولن يشارك في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا.

وشهدت المباراة تكريم أنخيل دي ماريا، نجم التانجو، الذي أعلن اعتزاله الدولي، بعد التتويج مع الفريق ببطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.