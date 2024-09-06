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أحمد جودة - القاهرة - أدى أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، خلال المران الصباحي اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق.

تدريبات تأهيلية خاصة لـ "إيشو" استعدادا للفترة المقبلة

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، واكتفى بخوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالفريق بناء على البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

