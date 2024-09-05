الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفدرالية

ويضم الطاقم كل من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.