نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام الحضري يثير التكهنات بصورة غامضة مع رينارد.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا، التكهنات بنشر صورة له برفقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

الحضري ينشر صورة له مع رينارد ويثير التكهنات

نشر عصام الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له مع هيرفي رينارد مكتفيًا بالتعليق: “Tik Tak”، في إشارة إلى اقتراب حدثٍ ما.

وفتح عصام الحضري، باب التكهنات حول سبب صورته مع رينارد، الذي ارتبط اسمه في وقتٍ قريب، بتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة بدلًا من المدرب الحالي عصام الحضري.

ويفسر البعض، الصورة، بوجود تعاون ما بين رينارد والحضري سواء مع منتخب مصر أو أي مكانٍ آخر في الفترة المقبلة.

وأصبح هيرفي رينارد، غير مرتبط بأي منتخب أو فريق بالوقت الحالي، منذ رحيله عن قيادة سيدات فرنسا لكرة القدم عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.