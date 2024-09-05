السودان يهزم النيجر وتعادل مخيب لليبيا

السودان يهزم النيجر وتعادل مخيب لليبيافاز المنتخب السوداني على ضيفه النيجر 1-0، في مستهل مشواره ضمن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويدين «صقور الجديان» بفوزهم للجناح أبو بكر مأمون عيسى الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، بعدما تابع بتسديدة من مسافة قريبة من الجهة اليمنى رأسية مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن يوسف «الغربال» إثر ركلة حرة.

وشهدت المواجهة التي أقيمت في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، تألق حارس مرمى المضيف محمد مصطفى، ليقود منتخب بلاده إلى تحقيق النقاط الثلاث وتصدُّر ترتيب المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي غانا وأنغولا اللذين يتواجهان الخميس.

ويحلّ فريق المدرب كواسي أبياه ضيفا على نظيره الأنغولي في الجولة الثانية الإثنين المقبل.

ليبيا ورواندا

وفي مباراة أخرى، فشل المنتخب الليبي في الفوز على ضيفه الرواندي، واكتفى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا وبينين اللذين يتواجهان السبت.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق صبحي الضاوي (16)، وأدرك الضيوف التعادل عبر إينوسنت نشوتي (47).

ويلعب المنتخب الليبي في الجولة الثانية أمام مضيفه البينيني الثلاثاء المقبل.

وضمن الجولة عينها، تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه الغامبي 1-1 ضمن المجموعة الأولى، وانتهت مواجهة المنتخب التنزاني وضيفة الإثيوبي بتعادل سلبي ضمن المجموعة الثامنة.