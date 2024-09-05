نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان تسحق الصين بسباعية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب اليابان نظيره الصيني بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد سايتاما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة اليابان والصين

وبدأت أحداث مباراة اليابان والصين برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ايندو الهدف الأول في الدقيقة 13 وعاد ميتوما بالثاني في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 2/0 وبدأ الشوط الثاني وحاول الصين العودة وتسجيل التعادل ولكنه لم ينجح ثم سجل مينامينو الهدف الثالث في الدقيقة 52 وعاد بالرابع في الدقيقة 58 وسجل ايتو الخامس في الدقيقة 77 وعاد مايدا بالهدف السادس في الدقيقة 87 وقبل نهاية اللقاء جاء كوبو بالسابع في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 7/0.

ترتيب مجموعة اليابان والصين

1- اليابان 3 نقاط

2- البحرين 3 نقاط

3- اندونيسيا دون نقاط

4- السعودية دون نقاط

5- أستراليا دون نقاط

6- الصين دون نقاط