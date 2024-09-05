نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة وسام أبو علي.. فلسطين تقتنص تعادلًا صعبًا أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب فلسطين ضد كوريا الجنوبية بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مواجهة فلسطين ضد كوريا الجنوبية

انطلقت صافرة حكم المباراة برتم شريع من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا من قبل أي منتخب لحسم المباراة في بداية اللقاء.

واستمرت المحاولات بين المنتخبين من أجل إحراز أي هدف في شباك المنافس، حتى انتهى الشوط الأول دون أي أهداف.

وبدأ الشوط الثاني بين المنتخبين بمحاولات عديدة من قبل لاعبي المنتخبين لإحراز أي هدف ولكن دون جدوى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية برفقة منتخبات عمان وكوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت.

ودخل منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانا، محمد صالح، مصعب البطاط.

خط الوسط: عطاء جابر، إسلام بطران، عدي خروب، عميد ماهجنا.

خط الهجوم: وسام أبو علي، عدي الدباغ.