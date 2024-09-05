نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال × كرواتيا.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الخميس والموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات المميزة والهامة في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي تحظى باهتمام وترقب كبير من جانب الجمهور في كل مكان.

ويشهد اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الرابعة ويشهد عدد مميز من المباريات المختلفة.

ويخوض منتخب البرتغال مواجهة هامة أمام نظيره منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

كما يضرب منتخب إسبانيا موعدًا هامًا مع نظيره منتخب صربيا مساء اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية لهذه النسخة.

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

آذربيجان × السويد - 6 مساء

البرتغال × كرواتيا - 8:45 مساء

إسكتلندا × بولندا - 8:45 مساء

روسيا البيضاء × بلغاريا - 8:45 مساء

أيرلندا الشمالية × لوكسمبرج - 8:45 مساء

سان مارينو × ليشتنشتاين - 8:45 مساء

الدنمارك × سويسرا - 8:45 مساء

صربيا × إسبانيا - 8:45 مساء

إستونيا × سلوفاكيا - 8:45 مساء