موعد مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2024.. تتصارع العواطف الخضراء مع انطلاق رحلة جديدة نحو المونديال، حيث يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الإندونيسي في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس العالم 2026.

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مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتشغل هذه المباراة المرتقبة، بال عشاق الكرة السعودية، حيث تأتي في وقت حاسم، حيث يسعى الأخضر إلى تحقيق بداية قوية في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم. فمن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في هذه المجموعة الصعبة، والتقدم خطوة هامة نحو تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة منتخب السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

يشهد ملعب الجوهرة المشعة اليوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مواجهة نارية تجمع بين الأخضر السعودي ونظيره الإندونيسي في افتتاح مشوارهما بمسابقة تصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

ستكون متعة عشاق الكرة السعودية على موعد مع الحدث الأبرز، حيث ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للعديد من البطولات في المنطقة، مباراة الأخضر ضد إندونيسيا بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 3.

تشكيل منتخب السعودية ضد إندونيسيا

حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع سعود عبدالحميد- علي البليهي- حسان تمبكتي- سلطان الغنام خط الوسط محمد كنو- فيصل الغامدي- مصعب الجوير خط الهجوم عبد الرحمن غريب- فراس البريكان- سالم الدوسري

تاريخ مباريات منتخب السعودية ضد إندونيسيا



تواجه منتخبا السعودية وإندونيسيا 9 مرات من قبل، انتصر الأخضر في 8 مواجهات لصالحه، بينما انتهت مباراة بالتعادل، فيما لم يتذوق المنتخب الإندونيسي طعم االفوز مطلقًا على نظيره السعودي.



مجموعة منتخب السعودية



بينما جاءت مجموعة منتخب السعودية كالآتي: