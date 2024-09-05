عاجل،. قرار ناري من حسين لبيب بشأن واقعة مجلس إدارة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن رد الفعل الأولي لحسين لبيب، رئيس النادي، بشأن الخلاف الذي وقع بين عضوين في المجلس خلال الساعات الماضية.

قرار ناري من حسين لبيب

فقد شهدت الساعات الأخيرة مشادة حادة بين العضوين محمد طارق وهاني شكري، أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب قرر فتح تحقيق رسمي حول ما جرى خلال الاجتماع بين هاني شكري ومحمد طارق، مؤكدًا أنه سيتم الاستماع إلى شهادات جميع الحاضرين في الاجتماع للتوصل إلى القرار المناسب بشأن هذا الخلاف.

وأشار المصدر إلى أن ما حدث بين العضوين يعتبر سلوكًا غير مقبول بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن هناك احتمالية لتجميد عضوية الطرف المخطئ وسحب صلاحياته من مجلس الإدارة إذا ثبت تورطه.