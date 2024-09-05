نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأزم موقف فينسيوس في إسبانيا.. ماذا حدث؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أزمة اللاعب فينيسيوس جونيور تفاقمت عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها ضد إسبانيا.

قالت الصحيفة إن "الأمور تصاعدت بعدما تدخل عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، حيث طلب من اللاعب البرازيلي التراجع عن كلامه الذي طلب فيه سحب كأس العالم 2030 من إسبانيا، إذا لم يتطور وضع العنصرية"



وأشارت إلى أن عمدة مدريد دافع عن إسبانيا وتنظيم كأس العالم 2030 بعد كلمات فينيسيوس جونيور الأخيرة، التي طلب فيها استبعادها من استضافة المونديال إذا تفاقمت حالة العنصرية".

وأضافت: "طالب ألميدا اللاعب بالتصحيح الفوري، إذ يرى أنه أخطأ في تصريحاته".

ونقلت تصريحات قال فيها: "نحن جميعًا ندرك أن هناك حلقات عنصرية في المجتمع وأن علينا أن نعمل بجد للقضاء على هذه الأحداث العنصرية، ولكن من الظلم للغاية لإسبانيا، وخاصة لمدريد، أن نقول إننا مجتمع عنصري، وعلاوة على ذلك، لكي لا نضع الاحتفال بكأس العالم 2030 في خطر، أطلب من اللاعب تصحيح الأمر، وأن يعتذر".

وواصل: "عندما تكون هناك حادثة عنصرية، سنقف بجانبك، ولكن قوله إننا عنصريون هذا الأمر ليس صحيحًا".