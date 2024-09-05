‎موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي بطولة دوري أمم أوروبا مباراة نارية تجمع بين منتخب فرنسا أمام نظيره الإيطالي وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويسعى منتخب فرنسا من أجل مصالحة جماهيره عقب وداع بطولة كأس الأمم الأوروبية "2024" والتي ودعت فيه الديوك الفرنسية دور نصف نهائي على يد الماتدور الأسباني.

وعلى الجانب الاخر يحاول المنتخب الإيطالي العودة للأمجاد من جديد بعد وداع البطولة كأس الأمم الأوروبية مبكرا من دور الستة عشر على يد المنتخب السويسري.

موعد مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره الإيطالي

تقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق الخامس من سبتمبر الجاري على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والحادي عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا أمام إيطااليا

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري الأمم الأوروبي في مصر والشرق الأوسط.